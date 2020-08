“Thiago Silva sta sparando le ultime cartucce, non ha giocato sempre così. In mano non ha niente e…”

Il giornalista Tancredi Palmeri, inviato a Lisbona per le finali di Champions League, ha commentato su TMW Radio il futuro di Thiago Silva, recentemente accostato anche alla Fiorentina: “Thiago Silva sta facendo la fine di chi ha sparato le ultime cartucce. Non ha giocato sempre così, come ieri sera è un giocatore di altro livello. In mano non ha niente, nessun accordo, aspetterà di vedere come uscirà dalla Champions. E’ diverso se uno la vince. Poi vedrà le opzioni di calcio che avrà davanti, ma mi immagino possa esserci qualche squadra di Premier come il Tottenham.

