Tiago Pinto: “Fiorentina squadra forte, ma penso che il Braga avrà le sue chance di passare”

Presente al Thinking Football Summit di Oporto, il general manager della Roma Tiago Pinto ha risposto ad alcune domande, tra cui una sulla prossima avversaria del Braga un Conference, la Fiorentina:

“La squadra viola è forte, quest’anno ha avuto qualche difficoltà per via del doppio impegno, ma ora è riuscita a superarle. Penso che sia Porto (in Champions contro l’Inter ndr) che Braga avranno le loro opportunità di passare il turno”.