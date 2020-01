Tic tac… Il tempo stringe e in casa viola torna una paura già vissuta in estate

“C’è l’intenzione di portare in questa sessione di mercato due o tre giocatori nuovi a Firenze”. Lo aveva detto il presidente viola Rocco Commisso circa tre settimane fa durante la sua conferenza allo stadio Artemio Franchi. Ad oggi, 27 gennaio, la Fiorentina ha ufficializzato soltanto Patrick Cutrone. Il mercato chiuderà i battenti il 31 gennaio alle 20 e il DS Pradè è a lavoro per cercare nuovi rifori da regalare a Beppe Iachini. In primis un centrocampista, poi un difensore: sono questi gli obiettivi appuntati sul taccuino del direttore sportivo viola da raggiungere entro i prossimi quattro giorni. Già in estate i tifosi viola temevano per i tempi stretti con la quale la Fiorentina doveva ricostruire la squadra. Adesso le necessità non sono urgenti come in estate ma i rinforzi potrebbero svoltare il finale di questa stagione. Il lavoro di Pradè continua, con un occhio sempre rivolto all’orologio…