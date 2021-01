Tinti: “Nessuno darà all’Atalanta i 10 milioni che chiedono per Gomez. O sarà ceduto a cifre più basse o all’interno di uno scambio…”

A Radio Rai il procuratore Tullio Tinti ha parlato anche della situazione relativa al Papu Gomez: “E’ un calciomercato con pochi soldi, cose eclatanti non ci sono state e secondo me non ci saranno: si ricorrerà a scambi e prestiti. Il caso Papu Gomez? Io penso che le richieste dell’Atalanta siano legittime, ma anche che nessuno potrà esaudirle. Quindi o cederanno il giocatore in uno scambio oppure lo faranno per cifre più basse. Non penso che qualcuno voglia spendere 10 milioni per lui. Altrimenti il calciatore dovrà rimettersi in testa di rimanere e il club pure”.

