Tiri in porta all’Allianz Arena in Champions League: il Barcellona si avvicina a un record che appartiene alla Fiorentina di Prandelli

Ieri sera si sono disputate sette partite dei gironi di UEFA Champions League. Tra queste, si è giocata Bayern Monaco-Barcellona, terminata 2-0 in favore dei padroni di casa; reti di Lucas Hernandez e Sané. Nonostante il clean sheet dei bavaresi, i blaugrana hanno avuto molte occasioni nella prima frazione: gli ospiti hanno tirato 10 volte in porta. Così facendo, si sono avvicinati a un record appartenente… alla Fiorentina.

Il calcolatore di statistiche Opta ha pubblicato un curioso dato: nessuno, negli ultimi 14 anni, ha tirato più di 10 volte in porta nel primo tempo all’Allianz Arena. Meglio dei blaugrana, solo la Fiorentina nell’ottobre 2008, quando effettuò 11 tiri in porta nei primi 45 minuti. Nonostante gli sforzi della squadra viola, quella partita si concluse 3-0 per il Bayern.