Tite: “Neymar è una superstar e va difesa. Qualcuno gioca per fargli male, ma non Milenkovic: la sua entrata non è cattiva”

Il commissario tecnico della Nazionale Brasiliana Tite, nella conferenza stampa della vigilia prima del match contro la Svizzera, è tornato sui falli nei confronti di Neymar, durante la partita contro la Serbia. Ecco le sue parole, riportate da Gazzetta.it: “C’è stato un rodeo di falli nei suoi confronti. I grandi giocatori, se vogliamo lo spettacolo, vanno tutelati: Neymar è una superstar e va difesa in quanto tale”.

Tite, tuttavia, difende Milenkovic dalle accuse nei suoi confronti: “Sembra che qualcuno giochi apposta per fargli male. L’entrata di cui si è parlato, quella di Milenkovic, non è cattiva: il giocatore non aveva intenzioni maligne. Qualcuno prima, però, forse sì”.