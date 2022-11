Titolarissimo all’inizio, nemmeno comparsa alla fine: cos’è successo con Maleh?

Dopo una prima stagione di presenze (anche importanti) da subentrato, sembrava che Youssef Maleh potesse guadagnarsi un ruolo di spicco nella formazione di Italiano. Schierato da titolare in tutte le primissime uscite stagionali, l’ex Venezia ha perso il posto una volta arrivato Barak. Che, a sua volta, l’ha ceduto a Mandragora, o meglio, al passaggio al 4-2-3-1.

Cosa sia successo all’impiego del centrocampista marocchino non è facile dirlo. Si potrebbe pensare che sia stato messo da parte come Zurkowski, ma, a differenza del polacco, non ha accusato rilevanti problemi fisici. Allora, era stato sempre presente agli esordi perché Mandragora doveva ancora recepire i compiti tattici di Italiano, oppure è stato semplicemente incasellato a riserva di comodo?

Titolare in entrambi i match contro il Twente, l’impiego del classe ’98 è calato drasticamente a partire dalla gara contro la Juve, nella quale venne sostituito nella ripresa. Da allora, le sue apparizioni in campionato sono ferme a meno della metà delle gare disputate e lo stesso vale per la Conference (dove ha accumulato appena 99’). Nelle gerarchie, infatti, sembra sprofondato all’ultimissimo posto, dietro all’acciaccato nazionale polacco e persino al 2002 Bianco.

Le indiscrezioni ci dicono che sia Zurkowski il più richiesto dal mercato, anche alla luce delle sue doti in prossimità dell’area di rigore avversaria. Le qualità di Maleh sono invece più ristrette: tanta corsa e sacrificio, a scapito però di un palleggio espressamente richiesto dal tecnico. Sotto porta, l’anno scorso, non aveva sfigurato (con reti a Bologna, Salernitana e Napoli), ma, forse, anche la sua minuta conformazione fisica ha indotto Italiano a ripensare le sue scelte di agosto.

Nella finestra invernale del 2021, era stato acquistato a titolo definitivo (anche se rimase in laguna per altri sei mesi). Oggi, a quasi due anni di distanza, la Fiorentina riflette sulla sua utilità all’interno della rosa di Italiano, che non sembra più molto interessato a inserire Maleh dentro al suo nuovo modulo, il quale – per giunta – non prevede mezzali.