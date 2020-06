Toccata e fuga

Un anno solo e poi cessione: sarà questo il destino di alcuni giocatori viola che, arrivati appena l’estate scorsa, non faranno parte della Fiorentina che verrà.

A partire da Milan Badelj, il quale addio è ormai certo. La Fiorentina non lo riscatterà dalla Lazio e la prossima destinazione del regista croato sarà quasi sicuramente la Russia, al Lokomotiv Mosca. Triste ritorno.

Non sarà riscattato neanche Rachid Ghezzal, arrivato a Firenze da oggetto misterioso, se ne tornerà a Leicester con un nulla di fatto. Poche presenze, poco spazio, poco tutto. Flop annunciato.

È stato il primo acquisto “forzato” della gestione Commisso, perchè l’accordo l’aveva già concluso Corvino. Aleksa Terzic, giovane terzino arrivato dalla Stella Rossa. Praticamente mai visto in campo. Difficile che la Fiorentina decida ancora di tenerlo per fare la panchina. Desaparecido.

Da Liverpool in molti criticarono il suo trasferimento dai Reds alla Fiorentina. Tra dichiarazioni scottanti e accuse nei confronti della società inglese Bobby Duncan arrivò a Firenze la scorsa estate. Rinforzo importante per la Primavera, scommessa per la Prima Squadra. In realtà un talento che non si è mai espresso come in molti speravano. Cessione non scontata, ma molto probabile (forse in prestito?). Talento non sbocciato.