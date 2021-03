Tofol Montiel e il suo percorso in viola da quando Corvino lo portò alla Fiorentina

Football Next Generation, pagina di talent scout e statistica dedicata agli Under 21 d’Europa e non solo, ha approfondito sul suo sito la carriera in viola di Tofol Montiel. Sul portale leggiamo:

Il giovane Tòfol Montiel è approdato alla Fiorentina a luglio 2018. L’allora DS viola Pantaleo Corvino riuscì a strapparlo ad una folta concorrenza, considerando che sul ragazzo c’erano tutte le big del calcio spagnolo: Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona. Corvino è stato abile e astuto nella trattativa, approfittando dei dissidi tra la famiglia del giovane calciatore e il Mallorca, società che ne deteneva il cartellino. Sfruttando la situazione, il direttore sportivo contattò il padre Oscar e lo convinse a trasferirsi in Italia con il figlio.

Montiel viene subito integrato con la squadra Primavera e riesce a vincere una Coppa Italia di categoria nella stagione 2018/19. Il 31 marzo, all’età di 18 anni, 11 mesi e 20 giorni, Stefano Pioli lo fa debuttare in Prima squadra. Era il giorno di Fiorentina-Torino e Montiel subentrò a 5 minuti dalla fine a Kevin Mirallas, meteora viola ex Everton. La prima grande prova arriva in una gara di Coppa Italia. E’ l’estate del 2019 e Vincenzo Montella, all’epoca allenatore Viola, inserisce i due talenti cristallini del vivaio viola nella ripresa per ribaltare il match al Franchi contro un Monza fin lì corsaro: Dusan Vlahovic e Tofol Montiel. Sotto 0-1, la Fiorentina ribalta il match con due reti dell’attaccante serbo, imbeccato in entrambe le occasioni dal trequartista spagnolo.

Per il primo gol bisognerà attendere invece il 25 novembre 2020; di nuovo in Coppa Italia, nella sfida contro l’Udinese, lo spagnolo riesce a regalare il passaggio del turno grazie ad una sua rete nei supplementari. Da li in poi solo qualche manciata di minuti concessa qua e là da Prandelli. Ora il ritorno di Iachini, nella speranza che gli venga concessa qualche chances da giocarsi, per il suo rilancio e soprattutto per quello della Fiorentina.