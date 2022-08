Toldo: “Commisso ha a cuore il club e fa quello che promette. I miei figli viola? Sono nati a Milano…”

Tornato a parlare dopo un po’ di tempo, l’ex numero 1 viola Francesco Toldo ha accennato a Radio Bruno qualcosa anche sulla Fiorentina di oggi:

“Credo che Commisso voglia fare una Fiorentina come si deve, lo vedo abbastanza impegnato e quello che dice mi pare lo faccia, ha a cuore il club. I miei figli tifosi viola? No, tifano per l’Inter perché sono nati e cresciuti a Milano. Ho vissuto otto anni a Firenze e ringrazio Dio di avermi dato questa possibilità, Firenze non è certo una realtà che ti forma, bisogna arrivarci preparati perché vieni criticato e distrutto se le cose vanno male”.