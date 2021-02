Toldo: “Commisso? Ha buone idee, ma anche la proprietà precedente le aveva. Il problema è che spesso le idee sono rimaste tali, nel calcio contano i fatti”

L’ex portiere della Fiorentina Francesco Toldo, intervistato dal Brivido Sportivo ha toccato vari temi di casa viola: “Dragowski mi piace perchè è un pazzo scatenato. Ha gli occhi spiritati ed è una buona dote. Solo a guardarlo incute timore agli avversari. Commisso? Ha buone idee, ma anche la proprietà precedente le aveva. Il problema è che spesso le idee sono rimaste tali. Nel calcio contano i fatti e spero che il Presidente possa portare in alto la Fiorentina scegliendo gli uomini giusti. Per tornare in alto serve una programmazione pluriennale”.

0 0 vote Article Rating