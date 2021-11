Tomaselli: “La decisione di Allegri di alleggerire il ritiro della Juventus è una soluzione all’acqua di rose”

Dopo le due sconfitte subite in campionato, la Juventus in vista della gara contro la Fiorentina aveva optato per un ritiro punitivo per Dybala e compagni. Dopo la vittoria in Champions League contro lo Zenit alla Continassa si respira un’aria più tranquilla, tant’è che il ritiro è stato ‘alleggerito’.

Paolo Tomaselli, nell’edizione odierna del Corriere della Sera, ha commentato così la decisione di Allegri di alleggerire il ritiro della Juventus: “Si potrebbe avanzare qualche dubbio sul ritiro morbido della Juventus, che di fatto si riduce a un’unica serata, quella di oggi, da trascorrere al JHotel, oltre alle due vigilie contro Zenit (lunedì) e Fiorentina (domani). Una soluzione all’acqua di rose insomma, sintetizzata da Allegri: ‘Faccio l’allenatore, non il cane da guardia’. E in effetti, per responsabilizzare il gruppo in ritardo, sembra meglio concedere un po’ di normalità”.