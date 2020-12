Tomovic: “In estate ho ricevuto offerte dalla Serie A, ma ho preferito rimanere in B. Voglio ottenere la promozione con la Spal”

L’ex difensore della Fiorentina Nenad Tomovic, in forza alla Spal, ha parlato a tuttob.com: “Questa striscia positiva è frutto del lavoro condotto da inizio stagione e speriamo di riuscire a continuare così a lungo. Abbiamo un’ottima squadra e anche quando ci sono state delle assenze siamo riusciti a non farle sentire. Il gruppo è il nostro punto di forza e i tanti ragazzi arrivati hanno capito subito cosa vuol dire far parte di questo mondo. Mister Marino ha portato la sua esperienza e intelligenza calcistica qui e l’ottimo lavoro svolto si è visto in queste gare, ha idee molto chiare ed è merito suo se stiamo andando così bene. Questo campionato è più fisico e meno tattico rispetto ala Serie A, ma non per questo è meno impegnativo, ci sono ottime squadre e ottimi giocatori anche qui”.

E sul suo futuro ha aggiunto: “In estate avevo ricevuto altre offerte dalla Serie A ma ho deciso di restare qui e sposare il progetto, perché qui mi trovo bene. Quindi il mio obiettivo è quello di ottenere la promozione con la Spal e poi rinnovare il contratto in scadenza”.