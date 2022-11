Tonali: “Finora un percorso stupendo, adesso dobbiamo confermarci contro la Fiorentina”

Premiazione in casa Milan per il giovane centrocampista Sandro Tonali, che ha da poco raggiunto le 100 presenze in maglia rossonera. A premiarlo il dirigente e ex calciatore rossonero Paolo Maldini, che si è congratulato con lui per il traguardo raggiunto.

Dopo aver ricevuto la targa ricordo, il giocatore ha detto: “Grazie ragazzi. Ringrazio i miei compagni e il mister perché fino a ora è stato un percorso stupendo. Dobbiamo confermarci quest’anno, soprattutto nella partita contro la Fiorentina“.

Domenica a San Siro, rossoneri e viola si affronteranno per l’ultimo match del 2022.