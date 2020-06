Tonali in pole position nei desideri della Fiorentina. La proposta folle fatta da Commisso a Cellino

La Fiorentina sa benissimo che davanti a sé c’è una strada in salita (ripida) per Sandro Tonali del Brescia. Ma il giovane centrocampista delle rondinelle è da sempre un pallino dei viola e in modo particolare di Rocco Commisso e di Joe Barone. Questo è quello che riporta stamani La Nazione, parlando del prossimo impegno casalingo proprio contro i lombardi.

Questa sfida di campionato sarà l’occasione per tornare a parlare di Tonali. E’ vero che Juventus e Inter fanno sul serio. Ma è anche vero che i viola a gennaio avevano provato anche a mettere sul piatto una proposta folle: 50 milioni. Proposta respinta al mittente senza un reale perché. O meglio, si intuiva che Inter e soprattutto Juventus avevano strappato qualcosa in più di una corsia preferenziale per il giovane talento.

Da allora la Fiorentina non ha certo mollato la presa. Sta lavorando a fari spenti per piazzare la zampata vincente anche sul filo di lana.