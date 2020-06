Tonali, niente Fiorentina: Il centrocampista del Brescia ha un accordo con una big italiana

La priorità è l’Inter. Come spiega Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky, infatti, la situazione procede per il centrocampista della Nazionale: “Tonali ha già un accordo con l’Inter insieme al suo entourage, l’intesa è raggiunta. Adesso l’Inter deve chiudere con il Brescia e presto avrà contatti diretti col club per trovare una base di intesa economica per il centrocampista classe 2000”, spiega Di Marzio. Per Tonali la strada è segnata ma non è ancora un affare concluso perché tutto passa dall’accordo col presidente Massimo Cellino. L’Inter infatti – nonostante le prime richieste del Brescia siano molto alte e più vicine ai 50 milioni che ai 30/35 milioni nell’ideale nerazzurro – ha deciso di dare l’assalto decisivo già nei prossimi giorni. Niente Fiorentina dunque per Tonali il quale destino, sembra ormai segnato.

