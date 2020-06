Tonali, perché non dai retta ad Antognoni?

A proposito di Sandro Tonali e la Fiorentina, nel corso delle ultime ore un messaggio ha voluto indirizzarglielo l’ex bandiera e attuale dirigente viola, Giancarlo Antognoni, che ha detto: “Lo volevamo ma ora lo cercando squadre che fanno la Champions League, quindi per noi è dura. Secondo me per lui la Fiorentina sarebbe il passaggio più giusto“.

Il valore di Tonali non si discute ma per un ragazzo di 20 anni fare subito un salto in alto così grande potrebbe essere controproducente. Senza contare che in club come la Juventus, non avrebbe la certezza di giocare con continuità. Questo il senso delle parole di Antognoni: verrà recepito questo messaggio?