Toni sceglie il bomber della Juve di Pirlo: “Dzeko, Suarez o Morata ? Non ho alcun dubbio”

L’ex attaccane della Fiorentina Luca Toni, intervistato dal Corriere dello Sport ha espresso il suo parere riguardo alle voci di mercato che accostano vari bomber ai bianconeri. Di seguito le sue parole, con cui senza indugi votato il suo bomber preferito: “L’attaccante ideale per la nuova Juventus targata Andrea Pirlo? Dico certamente Suarez. Io sono sempre per il bomber puro, il centravanti deve fare tanti gol e tra tutti i nomi recentemente accostati alla Juventus in ottica mercato mi sembra che Suarez sia per caratteristiche il più goleador di tutti. Intanto stiamo parlando di giocatori di primo piano, in ogni caso arriverebbe un grande attaccante alla corte di Pirlo. Ovviamente giocare nel reparto offensivo con Dzeko, Suarez o Morata cambia parecchio a livello tattico, ma in fondo credo che possa cambiare meno di quanto si possa immaginare”.

