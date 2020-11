Toni scherza sui social: “A qualcuno serve un attaccante?” E qualche tifoso viola… VIDEO

A Luca Toni la voglia di tornare in campo non manca. Con un simpatico video su Instagram, l’ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale ha chiesto ai suoi followers se a qualcuno servisse un attaccante per il fantacalcio per questa giornata. E tra i commenti non sono mancati i tifosi viola che, sicuramente demoralizzati per la sconfitta casalinga contro il Benevento, hanno ironicamente chiesto a Toni il suo ritorno a Firenze.

