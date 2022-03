Toni: “Vlahovic ha cambiato la Juventus: grazie a lui tutti giocano meglio. Senza Mondiali…”

Quest’oggi l’ex attaccante di Fiorentina e Bayern Monaco Luca Toni, in un’intervista ad Il Mattino, ha avuto modo di valutare l’impatto dell’ex viola Vlahovic dal suo arrivo alla Juventus. Ecco il suo pensiero sul serbo:

“Con la partenza di Ronaldo mancava un centravanti. Vlahovic è un attaccante che ti permette di lanciare lungo nei momenti di difficoltà e puoi saltare il centrocampo. Sa proteggere bene la palla e sa fare gol. Pochi dubbi: era il top che si potesse prendere in Italia. Ma anche lui per essere tra i primi al mondo deve migliorare. La personalità non gli manca e infatti non ha risentito del passaggio in una big del campionato. E poi era l’uomo che serviva ad Allegri: anche Morata sta giocando meglio proprio perché gli piace più girare attorno a un’altra punta. La lotta scudetto? È un campionato molto aperto. Veniamo da un mese nel quale sembrava che quelle avanti non volessero vincerlo. Credo che si deciderà tutto nell’ultimo mese e a quel punto vincerà la squadra mentalmente più pronta. E possono pesare anche le coppe”.

L’ex scarpa d’oro ha poi commentato anche il cammino della Nazionale Italiana verso i Mondiali del Qatar: “Non voglio nemmeno pensare a una possibile eliminazione dell’Italia: sarebbe una tragedia sportiva. Veniamo da un’esperienza fantastica all’Europeo e spero che Mancini ci regali un’altra gioia dopo quella dell’estate stupenda appena passati. Davanti hai Immobile che nonostante qualche difficoltà in Nazionale, è il tuo centravanti. È vero che sta facendo bene Scamacca, ma queste sono partite nelle quali ci vuole esperienza e bravura. Mi piacerebbe ci portasse Immobile al Mondiale. Anche per cancellare le troppe critiche ricevute quando gioca con la maglia dell’Italia”.