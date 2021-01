Top 5 Gol del 2020: Vlahovic segna reti pesanti, Castrovilli affina il piede. Inchinatevi a sua maestà Ribery – VIDEO

Il 2020 è appena terminato e per la Fiorentina è stato l’ennesimo anno di transizione, per non dire deludente. L’epidemia da covid-19 non ha certo aiutato, fatto sta che il club di Rocco Commisso si è ritrovato per la seconda stagione consecutiva a lottare per la salvezza. Un traguardo raggiunto in anticipo grazie alla mano di Beppe Iachini, la cui conferma non ha però portato frutti. La Fiorentina, ora guidata da Prandelli, saluta quest’annata nefasta da quattordicesima in classifica. Di buono rimane l’ultima partita, un 3-0 sul campo della Juve destinato a entrare nella storia viola, ma non solo. In mezzo a tanto buio i giocatori della Fiorentina ci hanno saputo regalare anche dei grandi colpi, che la redazione di Fiorentinanews.com ha riassunto nella sua personale Top 5 Gol del 2020:

5 – CASTROVILLI VS UDINESE: in una delle poche vittoria del campionato attualmente in corso, il numero 10 viola è stato decisivo. Per lui due gol, di cui il secondo davvero sontuoso: finta a eludere l’intervento del difensore e destro a giro dal limite dell’area che si insacca sotto l’incrocio.

4 – VLAHOVIC VS NAPOLI: in una delle migliori partite dell’anno, il serbo realizza la rete del 2-0 che stende definitivamente il Napoli nell’ex San Paolo. Assist di Lirola, controllo dell’attaccante che punta Luperto e una volta entrato in area piazza il pallone sul secondo palo dove Ospina non può arrivare.

3 – VLAHOVIC VS JUVENTUS: un ricordo fresco, un gol bello ma soprattutto importante. Raccogliendo l’illuminante assist di Ribery, Vlahovic punta la porta controllando in corsa il pallone. Quando sembra ormai esserselo allungato, riesce invece a rimanere freddo e ad eludere l’uscita di Szczesny con un delizioso scavetto che vale il vantaggio viola allo Stadium.

2 – BENASSI VS BOLOGNA: nella prima partita di Iachini sulla panchina viola, terminata purtroppo con il pareggio in extremis di Orsolini, Benassi segna un gol semplicemente straordinario a livello tecnico. Un destro al volo, di prima intenzione, dal limite dell’area che si infila nell’angolino dopo un bacino al palo.

1 – RIBERY VS LAZIO: al primo posto non poteva che esserci lui, le Roi Franck Ribery. All’Olimpico nella scorsa stagione, il francese realizza un autentico capolavoro: elastico per mandare al bar due avversari, finta per evitarne un terzo e infine destro a incrociare sul palo di Strakosha. CHAPEAU!