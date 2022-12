Top 5 Parate del 2022: gli ultimi acuti di Dragowski e Gollini. L’ascesa di Terracciano e un intervento che vale una stagione

Il 2022 in casa Fiorentina è stato un anno di profondi cambiamenti per quanto riguarda il ruolo del portiere. Ha segnato, per intenderci, la definitiva promozione a titolare di Pietro Terracciano, ai danni prima di Dragowski e poi di Gollini. La scarsa predisposizione al gioco coi piedi ha condannato il polacco nonostante delle ottime capacità tra i pali, mentre l’ex Atalanta ha bruciato in fretta le proprie chance con errori pacchiani nelle prime partite di questa stagione. Nel frattempo Terracciano è cresciuto progressivamente e, pur non essendo esente da errori, si è dimostrato una sicurezza arrivando anche a compiere interventi di livello e decisivi. Come da tradizione, giunti alla vigilia del nuovo anno, la redazione di Fiorentinanews.com ha stilato la sua personale Top 5 delle parate compiute nel 2022:

5 – DRAGOWSKI SU KOOPMEINERS (vs Atalanta): una tonsillite ferma Terracciano, e così Dragowski si ritrova di nuovo titolare in una partita di fondamentale importanza. Il polacco risponde presente e nel primo tempo ferma Koopmeiners lanciato a rete, con una delle sue tipiche uscite a croce. Intervento a posteriori decisivo, considerando che la Fiorentina vincerà 1-0 in virtù del gol di Piatek nella ripresa.

4 – TERRACCIANO SU DEOCLECIANO (vs RFS Riga): ultima partita del girone di Conference League, la Fiorentina ha chiuso il primo tempo sul 3-0 ma nella ripresa il Riga reagisce e attacca. Terracciano però erige un muro, esaltandosi in particolare su questa staffilata da fuori area di Deocleciano: il portiere viola, nonostante la visuale ridotta, si lancia in tuffo perfetto e respinge il pallone con la mano destra. Sulla ribattuta subisce gol, ma la posizione irregolare dell’attaccante avversario salva il suo capolavoro.

3 – GOLLINI SU RASPADORI (vs Napoli): se la Fiorentina ha strappato un punto contro l’attuale capolista del campionato, il merito è anche di Gollini. Siamo all’81’ quando Raspadori riceve palla pochi metri fuori dall’area e in una frazione di secondo lascia partire una rasoiata velenosissima; il portiere viola è bravo ad eseguire velocemente il passo spinta, distendendosi sulla sua destra e schiaffeggiando il pallone in calcio d’angolo.

2 – TERRACCIANO SU NZOLA (vs Spezia): una delle partite di massima sofferenza in questa stagione della Fiorentina, che nel primo tempo viene bombardata di tiri dallo Spezia. Fortuna che Terracciano è in giornata di grazia e para tutto, compresa una frustata di testa tra dischetto e area piccola di Nzola; il pallone è indirizzato sotto la traversa ma il portiere viola, ben posizionato, ha un riflesso strepitoso e ci mette la mano destra deviandolo in calcio d’angolo. Intervento decisivo ai fini del 2-1 finale firmato in extremis da Cabral.

1 – TERRACCIANO SU BRENET (vs Twente): ritorno dei preliminari di Conference League a Enschede, la Fiorentina deve proteggere lo 0-0 per evitare i supplementari che con l’uomo in meno (è stato espulso Igor) sarebbero quasi una sentenza. All’ultimo secondo arriva un cross dalla sinistra, Brenet stacca indisturbato al limite dell’area piccola e colpisce a botta sicura; Terracciano va giù in una frazione di secondo e respinge di puro istinto con la mano sinistra, facendo impazzire Marianella e i tifosi viola. Una parata che vale una stagione.