Top 50 rose più preziose al mondo, ecco quanto vale la Fiorentina di Commisso

Il portale calcistico Transfermarkt ha stilato la classifica delle 50 rose con la valutazione di mercato più alta al mondo. Otto i club italiani presenti (Roma, Atalanta, Lazio, Inter, Napoli, Juve, Fiorentina, Milan), ma nessuno nei primi dieci posti. La Fiorentina è posizionata al 38° posto in questa speciale classifica, con un valore di mercato pari a poco più di 250 milioni di euro. Il Sassuolo invece, non rientra per poco tra i primi 50 club di questa graduatoria, visto che si trova al 51° posto (valore rosa poco più di 200 milioni di euro). Il Parma invece, avversario di ieri della Fiorentina, vanta un valore della squadra pari a circa la metà di quella viola (121,23 milioni e 72° posto). A vincere il contest è il Manchester City (1,08 miliardi di euro), seguito da Liverpool ( 1,08 miliardi di euro) e Barcellona (878,7 milioni di euro).

0 0 vote Article Rating