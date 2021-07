Torino scatenato: Juric vuole un ex esterno della Fiorentina

Dopo due anni di sostanziale stallo in fase di mercato, coronati da due “tragiche” stagioni, il Torino di Urbano Cairo dopo aver ingaggiato Ivan Juric sembra pronto ad accontentare tutte le richieste del tecnico. Il presidente dei granata è determinato a invertire il trend negativo degli ultimi anni e, oltre ad aver chiesto informazioni al Crotone per Messias e alla Fiorentina per Amrabat, è pronto a chiedere un esterno offensivo alla Juventus.

A riportarlo quest’oggi e Tuttosport, che oltre ha approfondito anche i termini della trattativa. Juric avrebbe richiesto l’ex esterno di Fiorentina e Genoa Marko Pjaca: nonostante il classe 95 negli ultimi anni abbia fatto molto poco, 4 reti nelle ultime 3 stagioni, sarebbe pronto ad approdare alla corte del tecnico croato. Alla Juventus, a causa anche del probabile rilancio di Bernardeschi, gli spazi sarebbero ancora meno e il Torino rappresenterebbe una piazza gradita dal giocatore. Cairo è stato però categorico: vuole il croato in prestito gratuito con opzione di riscatto; nei prossimi giorni le due società si incontreranno per trovare una soluzione.