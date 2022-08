Torino scatenato: pronto a tesserare un ex obiettivo della Fiorentina

Per qualche settimana era stato avvicinato alla Fiorentina, considerato dalla dirigenza viola il profilo ideale per puntellare il reparto difensivo quando ancora non era stato annunciato il prolungamento del contratto di Nikola Milenkovic. Stiamo parlando del centrale del Brescia Andrea Cistana che al momento sarebbe vicino a trasferirsi ad un altro club di Serie A, mettendo a tacere quindi qualsiasi voce su un suo possibile passaggio a Firenze.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da TMW il difensore classe ’97 è in trattativa con il Torino: Juric lo ha inserito nella lista dei preferiti. I due club stanno trattando e già ad inizio della prossima settimana potrebbero ufficializzare l’affare: i lombardi nel frattempo si sono già cautelati contattando lo svincolato Lorenzo Ariaudo.