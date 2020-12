Torna Commisso e ci resta a lungo. Summit di mercato dopo la Lazio, ma una sessione come quella dello scorso gennaio è impensabile

In queste ore il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sta organizzando il suo ritorno a Firenze. La Nazione stamani in edicola, sostanzialmente conferma quanto già anticipato da Fiorentinanews.com e cioè che il numero uno viola sta per tornare a Firenze, dove si tratterrà per tre settimane, un mese, nel periodo tra l’altro in cui impazza il mercato invernale.

Il giornale cittadino riporta inoltre che Commisso si occuperà dell’aspetto sportivo. Il primo, vero, summit di mercato è previsto dopo le partite contro Bologna e Lazio. Nel frattempo il mondo è cambiato e anche il calcio ha dovuto ridimensionare le proprie ambizioni finanziarie. Improbabile davvero ripetere l’investimento di un anno fa, quando furono acquistati Amrabat, Kouame, Igor e Duncan, più il leasing di Cutrone (comunque due milioni) e la scommessa su Agudelo.