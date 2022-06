Torna “di moda” anche Milik

La Nazione si concentra sul mercato in entrata della Fiorentina. Se il discorso con l’Inter andrà avanti spedito, è chiaro che Pinamonti diventa il primo rinforzo nel mirino. Ma le alternative non mancano. Su candidature ’datate’ come quella di Belotti e di Joao Pedro, iniziano ad esserci delle piccole complicazioni e anche per questo la Fiorentina starebbe cercando (in ogni caso) di rinnovare il prestito di Piatek o far sottoscrivere un biennale a Djuric. Entrambi, quindi, sarebbero da considerare la riserva del duo di candidati al ruolo di titolare, uno dei quali è chiaramente Cabral.

Milik, sempre stato uno dei pallini di Pradè, ma le complicazioni (a suo tempo) per strapparlo al Napoli, sembrano ripetersi oggi al tavolo del Marsiglia. Tutto questo, comunque, non esclude scenari diversi, anche se Milik al momento di ascoltare la Fiorentina, di sicuro punterà a ottenere la garanzia di un posto fisso al centro dell’attacco. E Cabral potrebbe non gradire.