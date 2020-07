Torna “di moda” anche Semplici per il futuro della panchina viola?

Tiene banco in casa Fiorentina la questione allenatore. Secondo quanto scrive La Nazione, profili del calibro di Emery e Pochettino sono fuori portata. La suggestione di De Rossi resta per ora un passo dietro alle altre. Attenzione a Di Francesco, al quale Pradè aveva pensato prima che Commisso decidesse di confermare Montella. Il direttore sportivo aveva buona stima anche di un allenatore fiorentino, Leonardo Semplici, che a Ferrara con la Spal era in attesa di notizie dai viola prima di firmare il rinnovo. L’avventura di Semplici in Emilia si è chiusa in questa stagione prima del previsto e il presidente della Spal ha ammesso che l’allontanamento dell’allenatore era stato un errore.

0 0 vote Article Rating