Torna di moda il nome di Piatek: c’è l’accordo tra la Fiorentina e il giocatore

Tramontata definitivamente la pista che porta a Milik (LEGGI QUI), la Fiorentina è tornata sul mercato alla ricerca di una punta centrale. E secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe tornato in auge il nome di Krzysztof Piatek. Tra il giocatore dell’Hertha Berlino e il club di Commisso è già stato trovato l’accordo sul contratto: quadriennale a circa 3,5 milioni di euro a stagione.

Non c’è ancora l’accordo con il club tedesco, che non molla e vuole farlo partire soltanto a titolo definitivo. La Fiorentina invece, continua a proporre la formula del prestito con obbligo di riscatto. Da valutare se nelle prossime ore potranno esserci novità: il mercato chiude alle 20 e il tempo rimasto per chiudere le operazioni è davvero poco.