Torna di moda l’indice di liquidità: tre società rischiano di non potersi iscrivere alla prossima Serie A

Tre club di Serie A rischiano di non potersi iscrivere al prossimo campionato. Si tratta di Genoa (a forte rischio retrocessione), Lazio e Sampdoria. Il motivo, come si legge su La Repubblica è presto detto: i tre club, ad oggi, non rispettano i parametri dell’indice di liquidità.

La questione è urgente e sarà discussa nel consiglio odierno della Federcalcio. Se finora l’indice di liquidità serviva soltanto per evitare spese pazze, da oggi soltanto chi rientrerà dalle proprie spese potrà iscriversi alla Serie A. Per sbloccare tale indice ci sono due possibilità: la cessione di calciatori o un’iniezione di soldi freschi da parte del proprietario.

Nella recente sessione di mercato, soltanto chi aveva l’indice di liquidità ad un massimo di 0,6 poteva fare mercato: tradotto, gli attivi dovevano coprire almeno il 60% delle spese e questo ha impedito a molte società di fare affari. Se i parametri non dovessero cambiare, le tre squadre suddette farebbero molta fatica ad iscriversi.