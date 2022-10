Torna la Hall of Fame del Museo Fiorentina: anche l’ultimo portiere della Champions League tra i presenti?

Dopo essere mancata negli ultimi due anni causa pandemia, torna la “Hall of Fame” organizzata dal Museo Fiorentina. Un appuntamento con la storia della società gigliata che ne celebra i protagonisti. Ogni anno, infatti, entrano nella “Sala degli Onori” giocatori, allenatori, dirigenti, tifosi, giornalisti che hanno contribuito a rendere grande questa squadra. L’evento si svolgerà nell’Auditorium “Cosimo Ridolfi” di Intesa Sanpaolo in via Carlo Magno 7 a Firenze lunedì 24 Ottobre 2022 alle 20:30, con la collaborazione della Fiorentina.

Intanto, c’è un indizio sui social che potrebbe svelare uno dei protagonisti della serata. Come si può notare dallo screenshot sotto riportato, l’ex portiere viola Sebastien Frey ha ripostato la locandina dell’evento. Segno che l’ultimo portiere che ha giocato la Champions League con il giglio addosso sarà tra i premiati, oppure si tratta di un semplice invito alla serata?