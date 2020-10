Torna la “miglior difesa della Serie A”: Pezzella si inserisce nel motore viola, tra incertezze di mercato e quel maldetto pestone

Dopo 40 giorni dall’amichevole con la Reggiana si rivedrà finalmente German Pezzella: la Fiorentina ritrova quindi il suo capitano e può ricostruire quella che è stata la “miglior difesa della Serie A” dopo il lockdown. In questo avvio di campionato infatti, al suo posto c’è stato sempre Ceccherini, colpa di un maledetto pestone ricevuto in quell’amichevole, che doveva essere un problemino da poco e che invece gli ha tolto un mese di stagione, nonostante sia stato sempre tra i convocati. Nel mezzo c’è stato anche il mercato, con il Milan che ha provato a prenderlo fino all’ultimo e il suo agente che in qualche modo ha provato a piazzarlo, difficilmente agendo solo di sua sponte. Alla fine non se ne è fatto di niente e Pezzella è rimasto a Firenze, a suo dire felicemente: l’argentino è pronto finalmente a tornare nel motore della Fiorentina, per cancellare le incertezze del mercato e quel fastidioso infortunio, ricreando così quel reparto che era stato così efficace dal momento della ripresa del calcio in Italia.

