Torneo estivo per la compagine di Aquilani: a Osimo un memorial con altre big della Primavera

Dall’8 al 13 agosto, la compagine viola di mister Aquilani sarà impegnata in un torneo nelle Marche. A Osimo (Ancona), infatti, andrà in scena il 1° memorial ‘Lanari-Bellezza‘, categoria Primavera. Parteciperanno squadre di Serie A come Inter, Roma, Sassuolo e anche la Fiorentina di Alberto Aquilani, oltre alle formazioni ospitanti di Serie C Ancona e Recanatese.

Il Sindaco di Osimo Simone Pugnaloni si è detto entusiasta a youtvrs: “Arrivare a portare squadre di serie A sul campo dell’Osimana ci dà tanto lustro. L’idea è stata geniale e siamo arrivati a un risultato meraviglioso. Volevamo allargarci ancora di più ma come primo anno abbiamo deciso di fare così, con sei squadre al via”.