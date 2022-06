Torreira alla Fiorentina? C’è ancora un tenue spiraglio. I viola giocano al ribasso puntando sulla scadenza contrattuale

Un eventuale arrivo di Grillitsch a Firenze non chiuderebbe definitivamente le porte del ritorno di Torreira alla Fiorentina. Secondo La Nazione, c’è ancora un tenue spiraglio per rivedere l’uruguagio, uno dei protagonisti nel corso dell’ultima stagione, in maglia viola.

Per far sì che questa ipotesi si possa compiere, dovrebbe essere l’Arsenal ad abbassare le pretese, considerata la scadenza del contratto del giocatore con i Gunners ormai vicina (un anno). Difficile però che i londinesi si accontentino degli otto milioni di euro che offre la Fiorentina.