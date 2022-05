Torreira: Arsenal, contratto al giocatore e commissione al procuratore. Pradè si muove per trovare la quadra

Soldi all’Arsenal, contratto al giocatore e commissione da pagare al procuratore. Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, è al lavoro per poter mettere insieme tutti i tasselli di un mosaico chiamato Lucas Torreira e per giungere alla conclusione che farebbe felici i tifosi viola.

C’è un riscatto fissato a quindici milioni di euro con l’Arsenal che la Fiorentina sta cercando di abbassare. Poi c’è anche un contratto da sottoscrivere a cifre che soddisfino le richieste del calciatore uruguaiano e che venga accettato anche dal club viola. E infine c’è la commissione da girare al procuratore Bentancur. Tutto era stato prestabilito, ma tutto è tornato in ballo con il passare delle settimane e ora siamo alla stretta finale per poter unire i puntini e far sì che l’uruguaiano resti laddove si è rilanciato dopo due stagioni in chiaroscuro. Possibile?