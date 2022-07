Torreira cerca ancora squadra: per la Samp è troppo alta la richiesta dell’Arsenal

L’ex centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira continua ad allenarsi individualmente mentre la squadra che ne detiene il cartellino, l’Arsenal, si appresta a ultimare i preparativi in vista dell’inizio della Premier League per il 5 agosto. L’uruguaiano, dopo che non è stato riscattato dalla Fiorentina, è stato proposto a diversi club di Serie A come Lazio, Roma e ultima la Sampdoria.

Secondo quanto riporta il Secolo XIX, proprio i blucerchiati hanno fatto un sondaggio per valutare la fattibilità di un ritorno del centrocampista a Genova. La richiesta dell’Arsenal è di 8 milioni, poco più della metà di quanto veniva richiesto alla Fiorentina circa un mese fa. Una cifra al momento valutata ancora troppo elevata per la Sampdoria.