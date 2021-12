Torreira corre veloce per convincere la Fiorentina a riscattarlo: l’ultimo step per diventare intoccabile

Ci sarà ancora Lucas Torreira in regia nella Fiorentina che oggi scenderà in campo al ‘Dall’Ara’ nel lunch match: l’uruguaiano è diventato sempre più rilevante nelle ultime settimane e sta collezionando tutta una serie di gare dal primo minuto. Un po’ anche per assenza di rivali, visto l’infortunio di Pulgar e l’inadattabilità di Amrabat ma molto anche per il suo rendimento. Come sottolinea il Corriere dello Sport, tra i suoi obiettivi c’è anche quello di convincere definitivamente la Fiorentina a pagare i 15 milioni pattuiti con l’Arsenal per il riscatto del suo cartellino. E poi l’ultimo step: ritrovare il gol, il passo decisivo per diventare a quel punto davvero un intoccabile del centrocampo viola.