Torreira: “Del mio futuro parlerò dopo la Coppa America. Non scarterò nessuna opzione, ma voglio sentirmi importante ancora in Europa”

A lungo rumoreggiato anche in ottica viola, il centrocampista Lucas Torreira potrebbe trovar presto una nuova destinazione. Ci ha pensato lo stesso mediano uruguagio a parlare del suo futuro che con ogni probabilità, sarà nuovamente lontano da Londra: “Ho ancora due anni di contratto con l’Arsenal, ma del mio futuro nel parlerò col mio agente dopo la Coppa America. Non scarterò nessuna opzione, anche se voglio sentirmi importante. Penso che continuerò a giocare in Europa”.