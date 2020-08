Torreira e una valutazione vicina tra Fiorentina e Arsenal: la formula che non soddisfa a pieno i Gunners

Tra Fiorentina e Arsenal non c’è poi tutta questa gran differenza di vedute per quanto riguarda Lucas Torreira: tra i 25 e i 30 milioni è il prezzo individuato, secondo La Nazione. Soldi che la società gigliata potrebbe ricavare anche dalla cessione di Chiesa eventualmente ma che vorrebbe dilazionare poi nella classica formula del prestito con obbligo di riscatto “rinviato”: in sostanza dando agli inglesi una prima parte di indennizzo (circa 8 milioni) con la parte restante dei soldi tra un anno. L’Arsenal vorrebbe risolvere invece subito la questione, senza rinvii sui pagamenti. La voglia di Torreira di tornare in Italia potrebbe fare la differenza nell’accelerare i tempi della trattativa.

0 0 vote Article Rating