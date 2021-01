Torreira-Fiorentina: L’ultimo, definitivo, incontro con l’Arsenal. Spunta Arslan

Anche a centrocampo la Fiorentina avrebbe bisogno di ritocchi. Su Tuttosport si legge che nelle prossime ore i viola avranno un ultimo e probabilmente definitivo incontro con l’Arsenal per Torreira. La dirigenza viola punta a prenderlo in prestito con riscatto fissato sui dieci-undici milioni di euro. Attenzione però alla concorrenza del Monaco che sembra fare sul serio per il centrocampista.

Intanto, sempre sul quotidiano sportivo, si legge della possibilità di arrivare ad Ali Arslan dell’Udinese, 30enne con il contratto in scadenza nel 2022.