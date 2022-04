Torreira: “Grazie ai nostri tifosi per il sostegno. Daremo la vita per portare la Fiorentina in finale”

Il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira ha commentato sul proprio profilo Twitter la vittoria di oggi pomeriggio contro il Venezia. Queste le parole che si leggono nell’ultimo tweet dell’uruguaiano:

“Grande vittoria in una partita molto difficile. C’è molta strada da fare, dobbiamo continuare a lavorare. Siamo già concentrati sulla partita di coppa. Abbiamo molta fiducia e daremo la vita per portare la Fiorentina in finale. Grazie ai nostri tifosi per il sostegno di sempre”