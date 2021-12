Torreira guizzante come un cobra, Saponara e una sostituzione forzata che lascia il rammarico di immaginare come sarebbe potuta andare a finire a forze pari

La mia squadra suona il rock (e anche l’altra non scherza). Fiorentina tutto ritmo, pressing, aggressività, capacità di reazione. E il Sassuolo non è da meno. Arriva, in rimonta, il primo pareggio della stagione.

La Fiorentina avrebbe meritato assai di più, ma la carrellata degli errori sotto porta (uniti a qualche super parata di Consigli) spiega il primo tempo a bocca asciutta. Pensare che proprio nella prima metà della gara le occasioni per i viola erano come le ciliegie.

Torreira – 7 – Organizza il gioco e stronca le ripartenze avversarie. Guizzante come un cobra, appoggia in rete la palla del pari.

Saponara – 7 – E’ la guida dell’arrembaggio viola all’inizio del secondo tempo. Esce dopo pochi minuti per l’espulsione di Biraghi lasciando il rammarico di immaginare come sarebbe potuta andare a finire a forze pari.

Allenatore: Vincenzo Italiano – 7 – Gli errori individuali sotto porta non possono essergli imputati. La squadra macina gioco e azioni pericolose. Nell’intervallo carica la squadra che scatta subito come una molla sfoderando aggressività e qualità. Alla fine accetta perfino di fare qualche mossa per difendere il pareggio: Empoli docet.

