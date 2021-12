Torreira: il factotum del centrocampo viola non si ferma più. Ecco le statistiche impressionanti: …

Lucas Torreira: uno degli acquisti più azzeccati dell’ultima sessione di calciomercato. Da quando è arrivato è divenuto uno degli inamovibili di Italiano: le sue prestazioni hanno convinto partita dopo partita.

E a guardare i numeri dell’Uruguaiano ora si resta impressionati: le statistiche parlano chiaro. Torreira è un factotum del centrocampo di Italiano, non solo in fase di impostazione/regia ma anche in quella di copertura. Per quanto riguarda la prima fase, ecco i suoi numeri: 87,5% di passaggi riusciti, quasi 55 in media a partita. Riguardo ai recuperi, altra percentuale impressionante: 77% di successo nei contrasti in un match.

Insomma: detta i tempi, copre, fa assist, e nell’ultima gara col Sassuolo si è sbloccato anche con il gol. Un motivatore carismatico. Non a caso era finito all’Arsenal, dove ha inspiegabilmente fallito in un ambiente ultra competitivo: proprio dai Gunners la Fiorentina è decisa a riscattarlo. E Lucas, invece, a non fermarsi più e a trascinare la Fiorentina in Europa.