Torreira: La Fiorentina ha apparecchiato la tavola. Le reazione dell’Arsenal e la possibile evoluzione

In attesa di ulteriori sviluppi. La situazione tra Lucas Torreira e la Fiorentina è di quelle che vengono definite in stand by. Il club viola la sua offerta l’ha messa sul tavolo da tempo ed è praticamente la stessa fatta dal Torino, almeno come modalità (non è detto che le cifre invece corrispondano). In sostanza, prestito oneroso biennale e diritto di riscatto che può diventare obbligo a patto che si verifichino alcune condizioni predefinite.

Da parte dell’Arsenal, che detiene la proprietà del cartellino, la reazione è stata freddina, anche perché il club inglese sarebbe disposto a cederlo a titolo definitivo fin da subito. Una di quelle situazioni che può evolversi con il passare del mercato.