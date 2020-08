Torreira mette d’accordo tutti in casa Fiorentina: Adesso i viola sono in pole position per l’uruguagio

Sono giorni di chiamate e viaggi tra l’Italia e Londra per decidere il futuro di Lucas Torreira. Il centrocampista non è più sicuro di restare all’Arsenal e lo ha comunicato al proprio entourage. La Fiorentina adesso crede a una missione che fino a qualche ora fa sembrava impossibile e punta a riportare il talento uruguaiano in Italia. Secondo La Gazzetta dello Sport, i colloqui in casa Viola hanno messo d’accordo tutti. Commisso pensa a un altro grande colpo in stile Ribery e ha individuato in Torreira l’identikit ideale da mettere in cabina di regia nella prossima stagione. Iachini, fresco di conferma e con una rinnovata stima da parte del numero uno americano, ha confidato al presidente di considerare l’uruguaiano l’uomo perfetto da affiancare ad Amrabat nel centrocampo versione 2021. Al tavolo dei “sì” a Torreira si è seduto anche il direttore sportivo Daniele Pradè, che lo ha visto crescere negli anni passati alla Sampdoria. Anzi, i due si ritroverebbero dopo aver lasciato Genova curiosamente insieme nel giugno del 2018: il dirigente ha salutato il club di Ferrero in direzione Udinese il 13 giugno, un giorno dopo rispetto al trasferimento del centrocampista tuttofare a Londra.

0 0 vote Article Rating