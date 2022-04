Torreira out, ma la Fiorentina deve fare i conti anche con il Ramadan

Lucas Torreira non potrà giocare nella prossima partita della Fiorentina contro il Napoli. In campo verrà sostituito da Sofyan Amrabat, giocatore che sta vivendo un momento particolare dell’annata. E’ alle prese infatti con il Ramadan, trenta giorni di digiuno e preghiere dall’alba al tramonto, prima del pasto serale. Una corrispondenza che potrebbe influire sulle prestazioni del giocatore.

Così come Amrabat, c’è un altro calciatore viola che sta osservando il Ramadan, ed è Youssef Maleh, altro centrocampista che, tra l’altro, contro il Napoli in Coppa Italia era riuscito a trovare anche la via del gol.