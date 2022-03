Torreira salta la sfida contro il rivale diretto in nerazzurro: ma l’assenza di Brozovic non gli dispiace

Quella dell’andata era una delle prime versioni di Lucas Torreira in maglia viola, era un calciatore ancora da recuperare al top della condizione e da inserire nella realtà di Italiano. Non che sia servito molto all’uruguaiano, anima vera della Fiorentina, all’andata però un po’ in difficoltà contro un Brozovic spesso e volentieri ad alti livelli. Oggi invece il croato non ci sarà, un’assenza importante vista l’unicità del suo ruolo e della sua interpretazione. A fronteggiare il mediano viola dunque uno tra Vidal e Vecino, in ogni uno scontro sudamericano, nel caso dell’ex viola tra uruguaiani.

Mancherà il confronto diretto e la Fiorentina spera di beneficiarne, controllando maggiormente il possesso palla e gestendo magari di più i ritmi rispetto a quelli vertiginosi dell’andata, poi però crollati alla distanza quando l’Inter prese in mano le redini del match.