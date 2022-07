Torreira risponde a Pradè: “A volte è meglio parlare sul campo. Firenze torno presto” FOTO

Dopo le parole di stamattina di Daniele Pradè, non si è fatta attendere la risposta secca e decisa di Lucas Torreira. L’ex calciatore della Fiorentina, allontanato clamorosamente dal club nelle ultime settimane, ci ha tenuto a rispondere per le rime alla conferenza stampa del ds viola. Su Instagram Torreira ha postato una carrellata di fotografie che lo ritraggono con la maglia viola, testimoniando ancor di più il suo vero amore per Firenze e per la Fiorentina. Se ancora ce ne fosse bisogno.

Ecco le due stories di Torreira postate poco fa: la prima molto polemica nei confronti di Pradè (con una faccina che zittisce seguita da una con un pagliaccio) e la seconda molto criptica su un possibile ritorno del giocatore a Firenze (“tornerò presto“).