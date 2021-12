Torreira sempre più leader della Fiorentina: La società lavora per riscattarlo dall’Arsenal

Dopo un lungo inseguimento, finalmente negli ultimi giorni del mercato estivo Lucas Torreira è arrivato alla Fiorentina. Per la gioia di Daniele Pradè, che lo inseguiva da tempo e che è riuscito finalmente ad esaudire il suo desiderio.

Ci ha messo poco tempo il centrocampista uruguaiano ad imporsi come uno dei leader più importanti dello spogliatoio viola. Con Torreira in campo, la Fiorentina ha segnato ventuno gol subendone soltanto nove. Senza di lui, invece, i numeri peggiorano: sei reti realizzate, ben tredici al passivo.

Italiano non rinuncia praticamente mai all’ex Sampdoria e nel frattempo la società è al lavoro per acquistarlo dall’Arsenal a titolo definitivo. Arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, ha già convinto tutti e presto le parti – dopo il contatto di metà novembre col suo procuratore – torneranno a parlarne.