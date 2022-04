Torreira spinge per tornare in campo: ecco quando l’uruguaiano potrebbe tornare a disposizione

Nella sfortunata semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, oltre al risultato per la Fiorentina è arrivata l’altra brutta notizia dell’infortunio di Lucas Torreira, un giocatore fondamentale per la squadra viola. Gli esami hanno confermato una lesione di primo grado del muscolo trasverso dell’addome.

L’uruguaiano sta spingendo per tornare il prima possibile in campo, ma con tutta probabilità dovrà saltare anche la sfida del Franchi contro l’Udinese in programma mercoledì. I piani del centrocampista prevedono il ritorno a disposizione contro il Milan nel match di domenica a San Siro. Se i fastidi muscolari però continueranno, la Fiorentina potrebbe riaverlo solo contro la Roma. A riportarlo è Radio Bruno.